فانتازي.. من هم أفضل لاعبي مانشستر سيتي لـ "Double Gameweek 25" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يفاضل خبراء الدوري الإنجليزي بين لاعبي مانشستر سيتي، من أجل اختيار أفضلهم للجولة المزدوجة "Double Gameweek 25"، وتسهيل الاختيار على مدربي فانتازي.

ومانشستر سيتي هو الفريق الوحيد من بين الفرق الأربعة التي ستخوض جولة مزدوجة في الأسبوع 25، التي تلعب على أرضها في كلتا المباراتين، حيث يستضيف تشيلسي وبرينتفورد.

وكما يواجهون بورنموث في "Blank Gameweek 26" عندما يغيب فريق ليفربول عن الجولة 26.

ويشير هذا إلى أن مان سيتي هو أفضل فريق يمكن الاستثمار في لاعبيه والحصول على 3 نجوم منه خلال الفترة المقبلة.

من يلعب دور البطولة مع عودة دي بروين وهالاند ؟

رحب بيب جوارديولا بعودة أكثر لاعبيه تأثيرا، كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان لدي بروين تأثير فوري، حيث سجل هدف وقدم أربع تمريرات حاسمة في آخر أربع مباريات، وتابع ذلك بهدف وتمريرتين حاسمتين في فوز مانشستر سيتي 3-1 على كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

كما ساعدت عودة البلجيكي إلى المشاركة في رفع إنتاج فيل فودين وجوليان ألفاريز.

وفودين هو أفضل لاعب في مانشستر سيتي في هذه الفترة برصيد 31 نقطة، يتضمن ذلك تسجيله ثلاثية ضد برينتفورد، مما ساعده على تحقيق 20 نقطة، كما سجل هدف وتمريرة حاسمة ضد كوبنهاجن.

في غضون ذلك، كان هدفي ألفاريز وتحقيق 13 نقطة في الجولة 22 أفضل عدد نقاط له منذ الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وبشكل مشجع لمالكي الأرجنتيني في فانتازي، احتفظ بمكانه في تشكيلة مانشستر سيتي ضد برينتفورد على الرغم من عودة هالاند أيضًا إلى التشكيلة لأول مرة منذ الجولة 15.

وغير جوارديولا تكتيكاته ليواجه دفاع النحل المكون من خمسة لاعبين، مع ألفاريز إلى جانب دي بروين في دور هجومي مركزي خلف هالاند في تشكيل 4-1-4-1.

وعلاوة على ذلك، استراح ألفاريز في مباراة دوري أبطال أوروبا، مما رفع احتمالات بدايته في مباراتي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

في غضون ذلك، سارع المدربون لشراء هالاند بعد هدفيه ضد إيفرتون الأسبوع الماضي، حيث حصل على النرويجي أكثر من 433 ألف مدرب، قبل الموعد النهائي لانتقالات الجولة 25.

من لديه أكبر تهديد على مرمى الخصم؟

تسلط الإحصائيات الضوء على تأثير فودين وألفاريز، حيث تم تصنيف الثنائي بين أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي من حيث التسديدات والكرات على المرمى داخل منطقة الجزاء.

وتثير أرقام هالاند ودي بروين الإعجاب أيضًا، نظرًا لدقائقهما المحدودة.

وسدد كلاهما تسع كرات، مع تسديدات النرويجي الثماني داخل منطقة الجزاء في المرتبة الثانية بعد 11 من ألفاريز، ومعدل تحويل أهداف هالاند البالغ 22.2 في المائة هو رقم مرتفع للفريق ويؤكد على تفوقه في اللمسة الأخيرة.

من هو أفضل صانع للتمريرات؟

أنتج جيريمي دوكو 11 تمريرة مفتاحية للفريق في مبارياته الأربعة بدء من الجولة 21 فصاعدًا.

ومع ذلك، فإن مساهمة دي بروين هي الأكثر إثارة للإعجاب، حيث قام بمطابقة متوسط دوكو بتمريرة لكل 25 دقيقة، وصنع 4 فرص خطيرة متفوقا على زميله.

وقدم كل من ألفاريز وفودين ثماني تمريرات مفتاحية، لكن على غرار دوكو، لم يخلق أي من اللاعبين فرصة خطيرة واحدة.

إذن، من هم أفضل لاعبي مانشستر سيتي؟

يبدو شراء 3 لاعبين من مانشستر سيتي هو الاختيار الأمثل، حيث يقدم هالاند ودي بروين وفيل فودين مستويات ممتازة.

ونشط أكثر من 434000 مدرب فانتازي شريحة الكابتن الثلاثية (Triple Captain)، ومن المتوقع أن تلعبها الغالبية العظمى على النرويجي.

على الرغم من وجود دي بروين على مقاعد البدلاء في اثنين من آخر أربعة إلا أنه ساهم بالأهداف في كلتا المواجهتين.

وفي هذه الأثناء، تبدو فرص فودين في الجلوس على مقاعد البدلاء ضئيلة، بالنظر إلى أن فريق جوارديولا لديه مخاوف بشأن لياقة جاك غريليش وبرناردو سيلفا.

وفي الدفاع، تجدر الإشارة إلى أن مان سيتي تلقى هدفًا واحدًا فقط في آخر ثلاث مباريات له على ملعب الاتحاد.

وناثان آكي هو الخيار الأفضل هنا، مع غياب جفارديول حتى الشهر المقبل.