سطوة الاتحاد تصطدم بجماهير نافباخور الأوزبكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل الاتحاد مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفا على نادي نافباخور الأوزبكي عند الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية.

ويتسلح الاتحاد بسجله المميز أمام الأندية الأوزبكية، إذا لعب أمام الفرق الأوزبكية 16 مرة، فاز في 8، وخسر مرتين، وتعادل في 6 مواجهات.

وكانت بداية المواجهات التاريخية للاتحاد أمام الأندية الأوزبكية في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، وتحديدا ذهاب ربع النهائي، التي جمعته بنظيره باختاكور، وحسمها العميد لصالحه (3-0) على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وجاءت المواجهة الثانية أمام بونيودكور، ضمن دور المجموعات بالبطولة الآسيوية نسخة 2008، وفاز الاتحاد(1-0) ذهابا، ولكنه خسر (0-2) إيابا.

واصطدم الاتحاد بنظيره باختاكور في ربع نهائي 2009، وفي مباراة الذهاب على ملعب باختاكور المركزي تعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، قبل أن يفوز العميد إيابا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة (4-0).

والتقى اتحاد جدة بنظيره بونيودكور الأوزبكي في دور المجموعات بنسخة 2010، وفي مواجهة الذهاب بطشقند فاز بونيودكور (3-0)، قبل أن يتعادلا بجدة (1-1) إيابا.

وعاد اتحاد جدة لمواجهة بونيودكور في دور المجموعات 2011، ففاز العميد ذهابا بطشقند (1-0)، وفي الإياب بجدة تعادلا (1-1).

وواجه اتحاد جدة نظيره باختاكور ضمن دور المجموعات في نسخة 2012، فاكتسحه العميد ذهابا بجدة (4-0)، وفي الإياب تفوق أيضا على مضيفه (2-1) بطشقند.

وفي دور المجموعات بنسخة 2016، كان الخصم الأوزبكي هذه المرة لوكوموتيف طشقند، فحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهتهما ذهابا بطشقند، وتكررت النتيجة نفسها بينهما بالإياب بجدة.

ونازل اتحاد جدة نظيره لوكوموتيف طشقند في دور المجموعات بنسخة 2019، ففاز العميد ذهابا بنتيجة (3-2)، وتعادلا إيابا (1-1).

وفي دور المجموعات بالنسخة الحالية للبطولة، واجه اتحاد جدة نظيره أجمك الأوزبكي، فانتصر العميد ذهابا بجدة (3-0)، وفي الإياب تفوق أيضا الفريق الاتحادي (2-1).

أبرز المواجهات التاريخية للاتحاد أمام الأندية الأوزبكية