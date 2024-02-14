سطوة الاتحاد تصطدم بجماهير نافباخور الأوزبكي

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ويتسلح الاتحاد بسجله المميز أمام الأندية الأوزبكية، إذا لعب أمام الفرق الأوزبكية 16 مرة، فاز في 8، وخسر مرتين، وتعادل في 6 مواجهات.
وكانت بداية المواجهات التاريخية للاتحاد أمام الأندية الأوزبكية في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، وتحديدا ذهاب ربع النهائي، التي جمعته بنظيره باختاكور، وحسمها العميد لصالحه (3-0) على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
وجاءت المواجهة الثانية أمام بونيودكور، ضمن دور المجموعات بالبطولة الآسيوية نسخة 2008، وفاز الاتحاد(1-0) ذهابا، ولكنه خسر (0-2) إيابا.
واصطدم الاتحاد بنظيره باختاكور في ربع نهائي 2009، وفي مباراة الذهاب على ملعب باختاكور المركزي تعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، قبل أن يفوز العميد إيابا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة (4-0).
والتقى اتحاد جدة بنظيره بونيودكور الأوزبكي في دور المجموعات بنسخة 2010، وفي مواجهة الذهاب بطشقند فاز بونيودكور (3-0)، قبل أن يتعادلا بجدة (1-1) إيابا.
وعاد اتحاد جدة لمواجهة بونيودكور في دور المجموعات 2011، ففاز العميد ذهابا بطشقند (1-0)، وفي الإياب بجدة تعادلا (1-1).
وواجه اتحاد جدة نظيره باختاكور ضمن دور المجموعات في نسخة 2012، فاكتسحه العميد ذهابا بجدة (4-0)، وفي الإياب تفوق أيضا على مضيفه (2-1) بطشقند.
وفي دور المجموعات بنسخة 2016، كان الخصم الأوزبكي هذه المرة لوكوموتيف طشقند، فحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهتهما ذهابا بطشقند، وتكررت النتيجة نفسها بينهما بالإياب بجدة.
ونازل اتحاد جدة نظيره لوكوموتيف طشقند في دور المجموعات بنسخة 2019، ففاز العميد ذهابا بنتيجة (3-2)، وتعادلا إيابا (1-1).
وفي دور المجموعات بالنسخة الحالية للبطولة، واجه اتحاد جدة نظيره أجمك الأوزبكي، فانتصر العميد ذهابا بجدة (3-0)، وفي الإياب تفوق أيضا الفريق الاتحادي (2-1).
أبرز المواجهات التاريخية للاتحاد أمام الأندية الأوزبكية
- واجه الاتحاد نظيره باختاكور ضمن دور المجموعات في نسخة 2012، فاكتسحه العميد ذهابا بجدة (4-0)، وفي الإياب تفوق أيضا على مضيفه (2-1) بطشقند.
- في دور المجموعات بنسخة 2016، كان الخصم لوكوموتيف طشقند، فحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهتهما ذهابا بطشقند، وتكررت النتيجة نفسها بينهما بالإياب بجدة.
- نازل اتحاد جدة نظيره لوكوموتيف طشقند في دور المجموعات بنسخة 2019، ففاز العميد ذهابا بنتيجة (3-2)، وتعادلا إيابا (1-1).
- في دور المجموعات بالنسخة الحالية للبطولة، واجه الاتحاد نظيره أجمك الأوزبكي، فانتصر العميد ذهابا بجدة (3-0)، وفي الإياب تفوق أيضا الفريق الاتحادي (2-1).
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