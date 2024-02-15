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تعرف على الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الأندية المتأهلة للمربع الذهبى لبطولة عمومى السيدات للموسم المحلى 2023/2024 ، وذلك عقب ختام مسابقة مرتبط 2006 والتى حصد الأهلى لقبها. 

 

والأندية التى تأهلت هى كلا من ، الأهلى،الشمس ، الزمالك،  سموحة وذلك للمنافسة على اللقب . 

 

بينما يتنافس سبورتنج والطيران والبنك الأهلى وأكتوبر على البقاء فى المستوى الأول .   

 

وتقام المجمعة الأولى لدورى عمومى السيدات خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجارى على صالة الزمالك ، فيما تقام المجمعة الثانية على صالة الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 16 مارس القادم .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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