شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف دولار جائزة الفوز بكأس مصر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع الجانب السعودي، على تخصيص جائزة مالية قيمتها 350 ألف دولار للفائز بكأس مصر، على أن يحصل الفريق الخاسر على 150 ألف دولار، بخلاف قيمة مالية أخرى 100 ألف دولار لكل فريق نظير المشاركة.

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي اسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها بالسعودية الشهر المقبل، لطاقم تحكيم مصري.

موعد نهائي بطولة كأس مصر تحدد بعدما أعلن اتحاد الكرة تفاصيل هذه المباراة المرتقبة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية خارج الديار المصرية وتحديداً في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أسباب عقد نهائي كأس مصر يوم 8 فبراير 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، وذك تزامنا مع زيارة بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلا: "اتحاد الكرة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الشركة المتحدة وهي الشركة الراعية مفهوم الترويج للكرة المصرية، ونحن نرى العالم كله بات عالما مفتوحا وبنشوف كل المنتخبات الكبيرة في أوروبا بتروح دول تانية سواء خليجية أو مختلفة للترويج لمنتجها.

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON":" الكرة المصرية، ومن جهى الشق الرياضي هناك حمل كبير على الاندية بالذات في الفترات الحالية، حيث لديها متطلبات وبطولات خارجية وإعداد المنتخبات".

وأضاف: "نحتاج الترويج للكرة المصرية وكل دولة تروج بطريقتها فمثلا إقامة كأس مصر في السعودية به جزء ترويجي للرياضة المصرية، وهناك جماهير مصرية ضخمة جدا في المملكة، وباشكر الاندية سواء الاهلي أو الزمالك لاستجابتهم بشكل كبير، لانهما كأندية مصروفاتهم وتعاقداتهم كبيرة جدا يجب أن يقومان بتنمية مواردهما، وهذا يأتي من خلال التسويق الرياضي".

استطرد: "هناك جماهير مصرية ضخمة في المملكة العربية السعودية وسيأتوا من كل حدب وصوب عشان يشوفوا المباراة".