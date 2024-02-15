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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك.

زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

اتحاد الكرة يسند إدارة نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم مصري

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي اسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها بالسعودية الشهر المقبل، لطاقم تحكيم مصري.

نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك