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الامارات | طاقم تحكيم إماراتي في «أبطال آسيا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدير طاقم التحكيم الإماراتي الدولي بقيادة حكم الساحة، عمر آل علي، مباراة أولسان هيونداي الكوري وفينتفورت كوفو الياباني، اليوم، على استاد مونسو كاب في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم طاقم المباراة كلاً من: جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثانٍ) وسلطان محمد صالح (حكم رابع)، وعادل النقبي ويحيى الملا (حكما فيديو).

وفي اليوم نفسه وضمن مباريات الدور ذاته، تم تكليف حكم الساحة الإماراتي محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم حكام مباراة سباهان الإيراني والهلال السعودي على استاد ناغش أي-جاهان في مدينة أصفهان الإيرانية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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