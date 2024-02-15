إعلامي: اتحاد الكرة يستغل الأهلي والزمالك في حل أزماته

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي أحمد سعيد، إن اتحاد الكرة يستغل الأهلي والزمالك في حل أزماته وتنمية موارده المادية، وسداد مستحقات مدير منتخب مصر السابق روي فيتوريا، معقبًا: "بأي حق وبأي منطق أصحاب الحدث الحقيقي الأهلي والزمالك يبقى مجموع دخلهم من تنظيم نهائي الكأس، نصف مليون دولار من أصل 2 مليون دولار".

وتابع "سعيد"، خلال تقديمه برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن موافقة الأهلي والزمالك على المشاركة بهذه اللائحة تفريط واضح في حقهما، معقبًا: “الأهلي والزمالك هما الحدث، وهما قطب الكرة المصرية والعربية وهذه حقيقة ثابتة”.

وأضاف أن الأهلي في المونديال تفوق على الدحيل في ملعبه بقطر، واكتسح الهلال برباعية، واتحاد جدة بثلاثية، وهذه الفرق مدججة بنجوم عالميين، وكذلك الزمالك الذي قام بتجربة مميزة مع الهلال، وفي الدورة الودية الأخيرة اكتسح أهلي جدة بثلاثية، رغم تراجع نتائجه المحلية، ولكن هذه العقدة المصرية لكبرى الفرق العربية.

وأوضح: “بأي حق وبأي نصيب يحصل اتحاد الكرة على ثلاثة أضعاف مستحقات النادي الأهلي والزمالك من تنظيم الكأس في السعودية، أتمنى الأهلي والزمالك أن لا يحاسبوا على فاتورة فشل مدرب منتخب مصر السابق”.