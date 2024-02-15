اتفاق سري بين الزمالك وزيزو يمهد رحيله.. إعلامي يفحرها

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن القلعة البيضاء.

ويستعد زيزو رفقة فريقه الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية.

اقرأ أيضا.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع زد

وقال الصحفي الرياضي محمد البنهاوي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “الهدف” عبر قناة “أون تايم سبورتس”، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: “الزمالك عقد اتفاقًا سريًا مع زيزو نجم الفريق تمهيدًا لرحيله”.

وأشار إلى أن الزمالك اتفق مع زيزو على تجديد تعاقده، بحيث أن تكون المفاوضات الخاصة رحيله، على أكثر من موسم والأبيض يحقق استفادة مادية قصوى”.

وواصل: “رمضان صبحي يرحب بالانضمام إلى نادي الزمالك ويضغط على مسئولي بيراميدز بسبب ذلك”.

واختتم: “الزمالك سيفاوض بيراميدز في نهاية الموسم الجاري على السنة المتبقية في عقد رمضان مع بيراميدز، مثلما فعل مع عبدالله السعيد”.