مبابي يعادل محمد صلاح ويتخطى راؤول بـ دوري أبطال أوروبا

تمكن المهاجم الفرسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من تحقيق رقمًا مميزًا، بـ دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في مرمى ريال سوسيداد.

وسجل مبابي، هدفًا لفريق باريس سان جيرمان، في مرمى ريال سوسيداد، في المباراة المقامة بينمها حاليًا بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل الفرنسي كيليان مبابي،لهدفه رقم 44 في مسيرته بدوري الأبطال معادلا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والايفواري ديدييه دروجبا اللذان في رصيدهما نفس هذا السجل التهديفي في البطولة .

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وأصبح مبابي، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، بعمر 25 عاما، بعد تسجيله هدفا في شباك ريال سوسيداد الإسباني، بذهاب ثمن نهائي البطولة خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن الفرنسي كيليان مبابي وصل إلى 44 هدفا في دوري الأبطال، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بعمر 25 عاما، متخطيا راؤول جونزاليس 43 هدفا، وخلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 59 هدفا.