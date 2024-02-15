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مبابي يعادل محمد صلاح ويتخطى راؤول بـ دوري أبطال أوروبا

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كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تمكن المهاجم الفرسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من تحقيق رقمًا مميزًا، بـ ، بعد هدفه في مرمى ريال سوسيداد.

وسجل مبابي، هدفًا لفريق باريس سان جيرمان، في مرمى ريال سوسيداد، في المباراة المقامة بينمها حاليًا بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل الفرنسي كيليان مبابي،لهدفه رقم 44 في مسيرته بدوري الأبطال معادلا المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، والايفواري ديدييه دروجبا اللذان في رصيدهما نفس هذا السجل التهديفي في البطولة .

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وأصبح مبابي، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، بعمر 25 عاما، بعد تسجيله هدفا في شباك ريال سوسيداد الإسباني، بذهاب ثمن نهائي البطولة خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن الفرنسي كيليان مبابي وصل إلى 44 هدفا في دوري الأبطال، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بعمر 25 عاما، متخطيا راؤول جونزاليس 43 هدفا، وخلف النجم الأرجنتيني ليونيل 59 هدفا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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