نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، حيث أقيمت مباراتين قويتين بين بايرن ميونخ ضد لاتسيو، وباريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد.

وفاز باريس سان جيرمان على نظيره ريال سوسيداد بهدفين نظيفين، سجلهما كيليان مبابي وبرادلي باركولا على ملعب بارك دي برانس.

ومن جانب آخر، فاز لاتسيو في عقر داره على بايرن ميونخ بهدف نظيف سجله، تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء عقب طرد المدافع الفرنسي أوباميكانو في الدقيقة 67.

الجدير بالذكر تستكمل باقي مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل "20 فبراير 2024".

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