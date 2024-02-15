"ختام الجولة 12".. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستكمل مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس، حيث تقام مباراتان قويتان، أبرزهما الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلاقي مودرن فيوتشر نظيره بلدية المحلة غدا الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساء على ملعب المحلة.

وفي ختام الجولة 12، يستضيف فريق الإسماعيلي منافسه سيراميكا كليوباترا على استاد الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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