شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: فخور بثقة الاتحاد الأفريقى فى الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم محمود عاشور على فخره بثقة الاتحاد الأفريقى فى الحكام المصريين خاصة بعد النجاح فى تحكيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار .

وقال عاشور فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أن الاتحاد الأفريقي هو من يرشح حكام أفريقيا لكأس العالم و الثقة فى حكام مصر تبشر بالخير .

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، برئاسة جمال علام ، بتكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار ، حيث شارك سبعة حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR".