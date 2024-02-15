الامارات | الوحدة يفقد هويته الهجومية مع غوران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد فريق الوحدة هويته الهجومية تحت قيادة مدربه الجديد الصربي غوران، وذلك بسبب الأرقام المتواضعة للفريق في أول مباراتين للمدرب أمام الوصل والشارقة، إذ خسر الوحدة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2-1 أمام الوصل، ثم تعادل، أول من أمس، في الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين 1-1 أمام الشارقة. وفقد الوحدة عملياً فرصته بالمنافسة في لقب الدوري بعد أن اتسع الفارق بينه وبين الوصل المتصدر إلى 12 نقطة، إذ يملك الوحدة 21 نقطة في المركز الخامس.

وأظهرت الأرقام تراجع أرقام الوحدة في ظل تمسك المدرب الصربي بالمنهجية التي كان يعتمد عليها حين تولى تدريب عجمان ومن بعده النصر، والتي بسببها تمت إقالته في وقت سابق، وذلك بالتراجع إلى نصف ملعبه مع محاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة. وخلال لقاء الشارقة ظهر الوحدة متراجعاً بصورة كبيرة خصوصاً في الشوط الأول قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني، إلا أن أفضلية الاستحواذ ذهبت للشارقة بواقع 52% إلى 48%.

وجاء إجمالي التسديدات في مصلحة الشارقة بواقع 12 تسديدة، بينها ثلاث على المرمى، مقابل تسع للوحدة وبلا أي تسديدة على المرمى، وعلى مستوى الضربات الركنية حصل الشارقة على سبع مقابل ثلاث فقط للوحدة.

واعترف غوران بأفضلية الشارقة خلال الشوط الأول من مباراتهما معاً، معتبراً أن فريقه كان محظوظاً بالتسجيل في الفترات التي كانت فيها الأفضلية للضيف وخروجه من الحصة الأولى منتصراً بهدف أحمد نورالله.

وقال في تصريحات صحافية: «المباراة كانت متكافئة، وكان ضغطنا على حامل الكرة ضعيفاً في البداية بملعب الخصم، ورغم سيطرة الشارقة على الشوط الأول فمن حسن الحظ أننا سجلنا هدفاً». وأضاف: «بالنسبة للشوط الثاني تحسن أداؤنا وأضعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنحنا النقاط الثلاث، لكن بشكل عام نحن نتحسن، وعلينا تفادي الأخطاء في المستقبل».