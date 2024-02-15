الامارات | المنتخب يواجه مصر في افتتاح مونديال الشاطئية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بطولة كأس العالم «الإمارات 2024» لكرة القدم الشاطئية، حيث تقام منافساتها على الملعب الرملي في «حي دبي للتصميم». وتعد هذه النسخة الـ12 من البطولة العالمية، وتقام بين 15 و25 الجاري، بمشاركة 16 منتخباً، يتقدمهم منتخب الإمارات، وتم توزيعهم على أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات. ويحمل منتخب البرازيل الرقم القياسي بخمسة ألقاب في عدد مرات الفوز بلقب البطولة. كما تشهد مشاركة منتخب البرتغال حامل اللقب، والفائز بها مرتين.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى، اليوم، عن المجموعة الأولى مع مصر الساعة السابعة والنصف مساء، وفي المجموعة نفسها تلتقي قبل ذلك الساعة الثالثة والنصف ظهراً الولايات المتحدة مع إيطاليا، بينما في باقي مباريات اليوم الأول، تواجه الأرجنتين تاهيتي الساعة الخامسة مساء، وتواجه إسبانيا إيران الساعة التاسعة مساء، وذلك عن المجموعة الثانية.

واختتم المنتخب استعداداته للبطولة العالمية، بحصة تدريبية، مساء أمس، على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بمشاركة الـ12 لاعباً المختارين في القائمة الرسمية للبطولة.

وأكد مدرب المنتخب، البرازيلي فيكتور فاسكيز، جاهزية المنتخب لخوض أولى مبارياته، مؤكداً أن الأبيض استعد بشكل جيد للمباراة. وأشاد في تصريح صحافي بالدعم الكبير الذي قدمه اتحاد الكرة لإعداد المنتخب لبطولة كأس العالم، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق المطلوب من هذه المواجهة القوية.

من جهته، كشف قائد المنتخب، وليد محمد في تصريح صحافي أن مواجهة منتخب مصر هي «ديربي عربي» أمام منتخب يعد من أفضل المنتخبات العربية وبطل القارة الإفريقية، وتابع: «سبق لنا مواجهته من قبل في بطولة العالم للقارات بدبي، وأداؤه في تطور مستمر». وأضاف: «نريد تحقيق الفوز في مباراتنا الافتتاحية، وهو الهدف الذي تصبو إليه كل المنتخبات خصوصاً في الجولة الأولى».

ودعا من جانبه، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، سعيد حارب، الجماهير لحضور منافسات البطولة، والاستمتاع بأجواء رائعة في الملعب الذي تم تشييده في «حي دبي للتصميم». وقال في تصريحات صحافية: «نرحب بالمنتخبات العالمية المشاركة وبالجماهير من جميع الجنسيات للحضور في الملعب المميز الذي تم تشييده خصوصاً للبطولة، ويتسع لأكثر من 3500 متفرج، والذي سيستضيف أجمل وأقوى المباريات التي تجمع بين 16 من أقوى منتخبات كرة القدم الشاطئية من مختلف القارات، وكذلك الاستمتاع بأجواء الفعاليات المصاحبة للبطولة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية في دبي، بعد الاستضافة الرائعة لنسخة 2009».

إبراهيم الرئيسي يدير مباريات في بطولة العالم

يشارك الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي في إدارة مباريات في بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية. وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلنت عن قائمة حكام البطولة، والتي تضم 24 حكماً من مختلف الاتحادات القارية. ويوجد المحاضر الإماراتي إبراهيم المنصوري المعتمد لدى الاتحاد الدولي ضمن قائمة محاضري ومُقيّمي الحكام، فيما يشارك حسن عبدالله ضمن مدربي اللياقة البدنية لحكام المونديال.