الامارات | العين يكتفي بالتعادل «آسيوياً» أمام ناساف الأوزبكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق العين بالتعادل سلبياً مع مضيفه ناساف الأوزبكي، أمس، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا على استاد مركزي في مدينة قرشي بأوزبكستان.

وحرمت العارضة والقائم، العين من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه، ليؤجل الحسم إلى لقاء الإياب 21 الجاري على ملعب العين.

وارتطمت تسديدة لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي بالعارضة في الدقيقة 1+45 خلال تنفيذه لكرة ثابتة بطريقة رائعة، بينما تصدى القائم الأيسر لتسديدة قائد الفريق بندر الأحبابي في الدقيقة 90 بعد أن كانت كرته قد اخترقت الدفاع وتجاوزت حارس المرمى.

ولم تشهد المواجهة الكثير من الفرص الخطرة على مدار الشوطين، باستثناء فرصتي سفيان والأحبابي، بينما في المقابل انتهت خطورة هجمات ناساف عند أقدام مدافعي العين وبين يدي الحارس خالد عيسى.

وكان «الزعيم» تأثر بشكل واضح بغياب أربعة من لاعبيه المؤثرين يتقدمهم الباراغوياني كاكو والأرجنتيني بلاسيوس بداعي إراحتهم لمواجهة الوحدة في بطولة كأس رئيس الدولة، ما جعل كرات قليلة تصل إلى مهاجم الفريق لابا كودجو.