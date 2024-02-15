شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم الخميس، مرانه الأول والأخير بالجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلى فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجارى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال

ويلعب الأهلى أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائرى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.