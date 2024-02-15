شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه البحرين فى بطولة الدوحة الودية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال مع نظيره البحرينى، فى أولى مباريات بطولة الدوحة الودية والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير بقطر.

ووفقا لجدول البطولة فيلتقى منتخب مصر بقيادى هنرى رودل مع البحرين في أولى المباريات، ثم يلتقى مع الأردن في ثالث أيام البطولة

وجاء جدول البطولة كالتالى ..

15 فبراير مصر والبحرين

17 فبراير مصر والأردن

18 فبراير الأدوار النهائية

وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.