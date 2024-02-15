شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الثمانية لدورى رجال الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الحادية عشر صباح اليوم الخميس ، قرعة دور الثمانية لدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024 أمس ، و شهدت فوز الزمالك على بتروجت للمرة الثانية و ذلك بنتيجة 3-0 وفاز الأهلي أيضا للمرة الثانية على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0.

كما فاز سموحة على الاتحاد السكندري 3-1 ليتأهل سموحة ضمن التصنيف الأول بسبب تفوقه في الأشواط على الاتحاد في مجموع المباراتين، بينما تغلب سبورتنج على طلائع الجيش 3-2 .

وتأهل بذلك كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.

بينما ستكون فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.