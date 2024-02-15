جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات المحلية والعالمية، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مواجهات بالدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي ودور أبطال آسيا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء اتحاد جدة أمام نافباخور و الهلال أمام سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، بجانب مباراتين بالدوري المصري بين فيوتشر وبلدية المحلة، والاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فيوتشر أمام بلدية المحلة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

أولسان هيونداي ضد فينتفوريت كوفو، في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

اتحاد جدة أمام نافباخور، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

الهلال أمام سباهان أصفهان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أبها أمام التعاون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

الخليج ضد الاتفاق، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

فينورد أمام روما، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

جالطة سراي ضد سبورتينج براج، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مارسيليا ضد شاختار دونتستك في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

يونج بويز أمام سبورتينج لشبونة، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

لانس ضد فرايبورج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ميلان أمام رين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بينفيكا ضد تولوز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سبورتينج براجا ضد كارباج اغدام، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

سانت جيلواز ضد اينتراخت فرانكفورت، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

شتوم جراتس أمام سلوفان براتيسلافا، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 1.

أولمبياكوس ضد فرينكفاروزي في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 2.

مولده ضد ليجيا وارسو، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra3.

أياكس أمستردام أمام بودو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 1.

ريال بيتس ضد دينامو زغرب، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra 2.

سيرفيت أمام لودوجوريتس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra3.