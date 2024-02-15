موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق روما الإيطالي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يصطدم مع نظيره فينورد الهولندي، وذلك في إطار مواجهات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023- 2024.

موعد مباراة روما وفينورد بالدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس الموافق 14 من فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

ومن المقرر نقل مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس عبر قناة beIN Sports HD 1 .

وتأهل روما لدور خروج المغلوب بعد أن تواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

و يسعى فريق روما لمصالحة جماهيره عن طريق تحقيق الفوز على حساب فينورد في الأراضي الهولندية.

حيث خسر فريق روما أمام إنتر ميلان بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، في لقاء الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الحالي 2023- 2024.