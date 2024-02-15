معسكر مارس أول صدام بين حسام حسن ومحمد صلاح.. تفاصيل

أعلن مسئولو اتحاد الكرة المصري تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي لعبت في كوت ديفوار، وودعتها مصر من دور الـ16 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يتم تقديم حسام حسن وجهازه المعاون في تدريب منتخب مصر اليوم الخميس في أحد فنادق التجمع الخامس؛ وذلك بحضور أعضاء اتحاد الكرة، وجمال علام رئيس الاتحاد.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة ودية في الإمارات في شهر سبتمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

اقرأ أيضًا: تعليق ناري من موسيماني على تعيين حسام حسن في منتخب مصر ورسالة خاصة لـ الخطيب

وينوي حسام حسن دعوة جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين والمحليين، خاصة لرغبته في اكتشاف اللاعبين عن قرب، إلا أنه سيصطدم مع محمد صلاح والألماني يورجن كلوب، خاصة وأن مدرب ليفربول يرفض رحيل لاعبي فريقه في المباريات الودية، وهو الأمر الذي حدث في أكثر من مرة ورفضه رحيل صلاح لمنتخب مصر وهو الأمر الذي سيرفضه حسام حسن بكل تأكيد.

وكان حسام حسن قد علق على رحيل محمد صلاح من منتخب مصر وذهابه للعلاج في ليفربول بعد طلب كلوب، حيث قال حسام حسن وقتها لو كنت مدربًا لمنتخب مصر ما كنت سأوافق على رحيل صلاح ولا عودته لخوض أي مباراة في البطولة بعد تعافيه من الإصابة.