تعليق صادم من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور لـ الاهلي

علق سيد نيمار، لاعب نادي الزمالك على انتقال إمام عاشور إلى النادي الاهلي في الموسم الماضي.

وقال نيمار في تصريحات تليفزيونية: “انصدمت من انتقال إمام عاشور إلى النادي الاهلي، فهو كان يتواجد معنا عقب العودة من نادي ميتلاند الدنماركي، مشيرًا إلى أنه أبلغ المقربين منه برغبته في العودة لنادي الزمالك مرة أخرى”.

واختتم: “إمام عاشور زملكاوي وأسرته زملكاوية، والدليل ما كان يفعله في غرفة الملابس بأغانيه الدائمة لنادي الزمالك قبل احترافه إلى نادي ميتلاند الدنماركي، ولكن نحن الآن في زمن الاحتراف”.

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وخاض إمام عاشور مع النادي الاهلي هذا الموسم 18 مباراة في كافة المسابقات المحلية والقارية، حيث سجل هدفين وصنع 5 آخرين بإجمالي مساهمات 6 أهداف منذ انضمامه للنادي الاهلي.

وسافر إمام عاشور مع بعثة النادي الاهلي أمس إلى الجزائر، حيث يستعد الأحمر لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.