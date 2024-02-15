شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ورامي ربيعة يتحدثان عن مباراة الأهلي وبلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مرسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ورامي ربيعة، كابتن الفريق، ‏ اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب بلوزداد الذي يعقد في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة بإحدى قاعات استاد ٥ جويلية الذي يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء غدٍ.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة بلوزداد التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مشوار الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.