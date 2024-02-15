شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجتمع رمضان صبحي مع عبد الله السعيد مجددا؟.. الزمالك يحاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، بالانتقال إلى الزمالك منذ رحيل اللاعب عن صفوف الأهلى بعد انتهاء إعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، والانتقال إلى بيراميدز في مفاجأة كبرى للشارع الرياضى.

رمضان صبحي

مطلوب في الزمالك

وحاول الزمالك ضم رمضان صبحي في الانتقالات الشتوية الماضية بعد رفع إيقاف القيد عنه، ولكن بيراميدز رفض التفريط في اللاعب لحاجة الفريق لخدماته في الوقت الحالي.

ويضع الزمالك رمضان صبحي كصفقة مستقبلية سيسعى بكل قوة لضمها، بعدما نجح الأبيض في ضم عبد الله السعيد لاعب الأهلى وبيراميدز السابق، الذى زامل رمضان صبحى في الأهلى وبيراميدز.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع نادى بيراميدز ينتهى في 25 يونيو 2025، أي مع انتهاء الموسم المقبل، وسيكون اللاعب حرا في التوقيع لأى نادٍ آخر في يناير المقبل، وهو ما يفتح الطريق أمام الزمالك لتجديد المفاوضات لضم اللاعب.



رمضان صبحي وعبد الله السعيد

رمضان صبحي رفقة عبد الله السعيد

ويرى مسئولو الزمالك أن الجمع بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد سيمنح الفريق قوة كبيرة مع وجود أحمد سيد زيزو وشيكابالا وباقى نجوم الفريق الأبيض لحصد البطولات.