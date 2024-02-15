شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك أساسياً مع نادى بيراميدز أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، علي الدفع برمضان صبحي لاعب الفريق، أساسياً في مواجهة الاتحاد السكندري القادمة في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

نادي بيراميدز ضد زد

وشارك رمضان صبحي بديلاً في مباراة بيراميدز أمام زد والتي انتهت بالتعادل السلبي حيث أقيمت مساء أمس على أرضية استاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق بيراميدز بالمركز الرابع ولديه 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 لقاءات وتعادل بـ3 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة، وتتبقى له 3 مباريات مؤجلة.



عزومة رمضان صبحي عزومة رمضان صبحي

وكان لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون بالفريق قد لبوا دعوة رمضان صبحي نجم الفريق على عزومة غداء فى مقر النادي قبل مباراة زد ، وسط حالة من التفاؤل الشديدة قبيل استئناف المباريات الرسمية.