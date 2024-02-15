ارتياح يسود قلعة ريال مدريد بعد تأكد عدم إصابة نجم الوسط

ياسر رشاد - القاهرة - ارتياح شديد ساد نادي ريال مدريد ظهر الاربعاء بعد التأكد من عدم إصابة نجم وسط الفريق براهيم دياز خلال مواجهة الفريق الملكي مع اف سي لييبزيج الألماني مساء الثلاثاء على ملعب لييبزيج ضمن مباريات ذهاب دور ال ١٦ لبطولة دوري أبطال أوربا والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف سجله براهيم دياز .

وكانت الدقيقة ٨٤ من أحداث مباراة ريال مدريد مع لييبزيج قد شهدت خروج النجم الأسباني مصابا من الملعب ورفض الجهاز الطبي تحديد حجم الإصابة حتى إجراء أشعة على قدمه المصابة في اليوم التالي للمباراة ورغم ترقب الكل نتيجة الأشعة امس الاربعاء الا ان الجهاز الطبي رفض أجرائها الاربعاء وفضل اجرائها صباح الخميس وبالفعل كانت المفاجأة هي اعلان عدم وجود إصابة لدى براهيم دياز ودخولي التدريب الجماعي اليوم .

التقارير الواردة من قلعة سانتياجو بيرنابيو تؤكد ان براهيم دياز سيكون متاحا لاختياره من المدير الفني الإيطالي كارلو انشيلوتي للانضمام لقائمة ريال مدريد لخوض المواجهة مع رايو فاليكانو في الدوري الأسباني.

يذكر ان براهيم دياز وعلى الرغم من عدم مشاركته بشكل اساسي مع ريال مدريد هذا الموسم اثبت وجوده كثيرا في صفوف المرينجي بتسجيله ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في كل المسابقات مع ريال مدريد وهو ما وضعه كبديل متميز للنجم الأنجليزي جود بيلينجهام الذي يعاني من إصابة في انكل القدم و يبتعد عن مباريات ريال مدريد الأخيرة.