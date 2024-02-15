شكرا لقرائتكم خبر عن عزف النشيد الوطنى فى افتتاح مؤتمر تقديم حسام حسن مدربا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مؤتمر تقديم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، المقام حاليا بأحد فنادق التجمع الخامس، يتحدث فيه عن مهمته الجديدة مع الفراعنة، بعدما وقع عقود تدريبه رسميًا وكشف عن الجهاز المعاون له في قيادة المنتخب، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.