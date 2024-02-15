شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: محمد صلاح مع حسام حسن هيكون حاجة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى عمل تاريخ كبير في أوروبا والعالم وهيكون مع حسام حسن حاجة تانية.

وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "كل اللاعبين مصريون وكل الاحترام لهم وأى لاعب هيشتغل بقلبه ويعمل على رفع علم مصر هيكون معانا، محمد صلاح هيكون مع حسام حسن هيكون حاجة تانية".

وأضاف إبراهيم حسن: "حسام حسن بيعرف يخرج من كل لاعب كل ما لديه، وكل اللاعبين عندنا مهمة جدا، وحسام حسن نجم كبير شبعان من كل حاجة وهيكون في ضهر أي لاعب وهيوصله لأعلى شيء".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.