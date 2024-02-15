شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : بوعد الشعب المصري بعودة الهيبة للمنتخب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، أنه يعد الشعب المصري ببذل الجهد مع جهازه الفني لتحقيق المزيد من النجاحات للمنتخب الوطني ويكون منتخب قوي ، وإعادة الهيبة للمنتخب مرة أخري والعودة لمناصات التتويج .

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب في أحد فنادق التجمع، : " أطالب تكاتف عناصر اللعبة لإسعاد الشعب المصري خلال الفترة المقبلة ، وقمة النجاح أن الشعب المصري يجد منتخب بلاده قوي وينافس علي جميع البطولات".

وتابع حسام حسن ، "الصبر والمساندة أهم عوامل النجاح وأطالب من الجميع بالمساندة في هذه المهمة الوطنية" ، وواصل "أعد الشعب المصري والقيادة السياسية والرياضية على بذل كافة الجهود لتحقيق مزيد من النجاح والتوفيق لمنتخب مصر، وسيتحقق هذا من خلال المساندة والدعم من الجميع".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.