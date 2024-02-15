شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن :محمد صلاح "مُبدع" ومنتخب مصر لكل المُخلصين والمجتهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أن كل اللاعبين مُهمين للمنتخب وبالنسبة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فهو يبدع داخل مصر وخارجها ، ويتلقى اشادات واسعة، لذا فهوعنصر مهم للمنتخب، موضحاً أن كل اللاعبين في العالم تحت النقد ، ولكن على المستوى الشخصى الكل مهم ، منهم صلاح و تريزيجيه و الشناوى الكل مهم وله دور ، وتحت قيادة المنتخب والجهاز الفني.

وأَضاف حسام في المؤتمر الصحفى أن كل من يساعد على نجاح و انتصار وفرحة الشعب هيكون موجود بأداءه و اخلاصه ،وليس صلاح فقط.، فكل اللاعبين المصريين يمثلون المنتخب .

وقال أن ما يميز لاعب عن الاخر هو الأداء و الإخلاص للجماهير والمنتخب ،قائلا:" لازم اللاعب يطلّع قلبه لاسعاد الجماهير واسم مصر وعلمها ، واى لاعب عاوز يفيد المنتخب وينجحه وعلى رأسهم صلاح طبعا ، وأشار العميد أنه اكتشف محمد صلاح عندما كان حسام حسن في الزمالك عام 2010 ، قبل الاحتراف .

واختتم أن محمد صلاح عنصر مهم وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية، و حاجة حلوة ان محمد صلاح يكون جزء من منظومة النجاح ، ولديه انتماء كبير، لكن المنتخب اسمه منتخب كل المصريين.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.