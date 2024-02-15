شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصحح أخطاء لاعبي الزمالك فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها ، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.