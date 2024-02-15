شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام : نريد من حسام حسن الوصول لأمم 2025 ومونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المطلوب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب هو الوصول الى بطولة أمم أفريقيا 2025 وكذلك الوصول إلى بطولة كأس العالم 2026 .

وأَضاف علام خلال المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفني للفراعنة أن اتحاد الكرة يريد أن يعمل حسام حسن وجهازه بأريحية، واتحاد الكرة و الجميع داعم له، حتى يحقق طموح الشعب المصرى.

وقال علام :" حسام حسن مستمر مع المنتنخب حتى عام 2026، وهيحقق طموح الشعب بدعم الحماهير و الاعلام.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.