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أحمد سليمان يفتح النار على الإعلامى إبراهيم عبدالجواد

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ياسر رشاد - القاهرة - بسبب الهجوم على ناصر ماهر

الخميس 15/فبراير/2024 - 03:14 م 2/15/2024 3:14:42 PM
أحمد سليمان

 فتح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على إبرهيم عبدالجواد، مذيع برنامج “الهدف” بقناة أون تايم سبورت، على خلفية انتقاداته للاعب الزمالك الجديد ناصر ماهر، القادم من فيوتشر، التى أدلى بها مع الإعلامى مهيب عبدالهادى ببرنامج “اللعيب” عبر قناة إم بى سي مصر، وأكد أن الزمالك لاعبوه أساطير، بينما الأهلى به نجوم. 

 أحمد سليمان عبر صفحته الشخصية قال موجهًا كلامه لإبراهيم عبدالجواد، "إبراهيم عبدالجواد اللى مركز آوي مع نادى الزمالك اللى مش عاجبه قناة أون تايم، تعالى نشغلك فى قناة الزمالك فيه ١٦ ناديًا ركز شويه مع أخبارهم، وابعد شويه عن الزمالك، وعندك اتحادات رياضية كثيرة ولا أنت مفلس إعلاميًا. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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