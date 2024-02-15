تاريخ مواجهات روما وفينورد الهولندي قبل صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة ايطالية هولندية، وذلك حين يلتقي فريق روما مع نظيره فينورد، وذلك في إطار مواجهات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023- 2024.

تشير الأرقام إلى أن روما خاض ضد فينورد الهولندي 5 مواجهات قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم في دوري خروج المغلوب في الدوري الأوربي وبشكل واضح ينحاز الفريق لصالح روما حيث استطاع أن يحقق روما أن يحقق الفوز في 3 مباريات في مقابل انتصار وحيد لصالح فينورد كما تعادل الفريقين في مباراة أخرى.

ويشهد دور خروج المغلوب على مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق روما مع فينورد للموسم الثالث على التوالي في المسابقات الأوروبية، حيث خسر الفريق الهولندي اللقب أمام الجيالوروسي في 2022.

وبعدها فاز فينورد على روما 1-0 في ذهاب دور الـ 8 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ثم خسر أمام نادي العاصمة 1-4، ليتأهل الأخير للدور نصف النهائي.

وسيلعب روما الإيطالي مباراته الأولي على الصعيد الأوروبي بعد رحيل مدربه المخضرم جوزيه مورينيو، وتولي دانييلي دي روسي القيادة الفنية للذئاب.

موعد مباراة روما وفينورد بالدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس الموافق 14 من فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

ومن المقرر نقل مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس عبر قناة beIN Sports HD 1 .