إبراهيم حسن: محمد صلاح سيولد من جديد مع الجهاز الفني للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة في منتخب مصر، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عمل تاريخًا كبيرًا في أوروبا والعالم، وهيكون مع حسام حسن حاجة تانية.

قال إبراهيم حسن، خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "كل اللاعبين مصريون وكل الاحترام لهم، وأى لاعب هيشتغل بقلبه ويعمل على رفع علم مصر هيكون معانا، محمد صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية" .

وأضاف إبراهيم حسن: "حسام حسن بيعرف يخرج من كل لاعب كل ما لديه، وكل اللاعبين عندنا مهمة جدًا، وحسام حسن نجم كبير شبعان من كل حاجة وهيكون في ضهر أي لاعب وهيوصله لأعلى شيء".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة، وذلك بحضور جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور، والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وطارق سليمان، المدرب العام، ووليد بدر، المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلًا من يوم 18 من الشهر نفسه.