5 لاعبين خارج حسابات جوميز في مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

خرج خمسة لاعبين من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وذلك في مباراة الإسماعيلي القادمة.

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا: تعليق صادم من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور لـ الاهلي

وخرج خمسة لاعبين من حسابات جوميز في مباراة الإسماعيلي المقبلة، وهم..

المدافع محمود حمدي الونش لإصابته بقطع بالرباط الصليبي.

الظهير الأيسر أحمد فتوح لإصابته بمزق في العضلة الخلفية.

صانع الألعاب أحمد حمدي لإصابته بشد في العضلة الضامة.

. لاعب الوسط زياد كمال لإصابته بشد في العضلة الخلفية

وأحمد إيشو لإصابته في العضلة الضامة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الأبيض من ثمان مباريات.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق الفوز في مباراة الإسماعيلي القادمة لكسب ثقة جماهير نادي الزمالك ومسئوليه، خاصة وأنها ستكون المباراة الرسمية الأولى له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.