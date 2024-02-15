شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس وأسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك وسبورتنج وسموحة في التصنيف الأول.
بينما تأهلت فرق بتروجت وايسترن كومباني و الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في التصنيف الثاني، وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :
سموحة × بتروجيت
سبورتنج × الاتحاد السكندري
الاهلى × ايسترن كومباني
الزمالك × طلائع الجيش
يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.
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