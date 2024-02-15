اخبار الرياضه

تعرف على مواجهات دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وكانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس وأسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك وسبورتنج وسموحة في التصنيف الأول.

 

بينما تأهلت فرق بتروجت وايسترن كومباني و الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في التصنيف الثاني، وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :

 

سموحة × بتروجيت

سبورتنج × الاتحاد السكندري 

الاهلى × ايسترن كومباني 

الزمالك × طلائع الجيش

 

يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements