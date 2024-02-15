شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة قد أسدل الستار عليها أمس وأسفرت عن تأهل كل من الأهلي و الزمالك وسبورتنج وسموحة في التصنيف الأول.

بينما تأهلت فرق بتروجت وايسترن كومباني و الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في التصنيف الثاني، وأسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الذي سيقام بنظام بيست أوف 3 عن المواجهات التالية :

سموحة × بتروجيت

سبورتنج × الاتحاد السكندري

الاهلى × ايسترن كومباني

الزمالك × طلائع الجيش

يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.