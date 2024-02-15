شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تصريحات حسام حسن فى مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى لتقديم الجهازالفنى للمنتخب الوطنى ، بقيادة حسام حسن ، عدة تصريحات هامة للعميد حسام حسن ردا على جميع اتساؤلات سواء على المستوى الفني و الطموح مع الفراعنة، وكذلك اللاعبين..



تصريحات حسام حسن

نرصد فى الإنفوجراف أبرز تصريحات حسام حسن ..

حسام حسن

1- "منتخب الساجدين هيرجع تانى" وأعد الشعب بعودة الهيبة

2- أنا "مديون" للجماهير المصرية بتحقيق طموحاتهم لكنى أحتاج دعم الجميع

3- محمد صلاح "مُبدع" ومنتخب مصرو عنصر مهم وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية

4- أمتلك خبرات كافية للتعامل مع جميع المواقف فى المنتخب

5- تدريب المنتخب جاء فى الوقت المناسب مع ذكرى وفاة والدتى

6- مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر فى العقد

7- لو لم أحقق النتائج التى اتفقنا عليها سأكون راضيا بأى قرار

8- ما يميز لاعب عن الاخر هو الأداء و الإخلاص للجماهير والمنتخب

9 - اكتشفت محمد صلاح عندما كنت في الزمالك عام 2010 ، قبل احتراف صلاح.

10- لايليق خروج المنتخب من أمم أفريقيا بهذا الشكل