شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تصريحات حسام حسن فى مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى لتقديم الجهازالفنى للمنتخب الوطنى ، بقيادة حسام حسن ، عدة تصريحات هامة للعميد حسام حسن ردا على جميع اتساؤلات سواء على المستوى الفني و الطموح مع الفراعنة، وكذلك اللاعبين..نرصد فى الإنفوجراف أبرز تصريحات حسام حسن ..
تصريحات حسام حسن
حسام حسن
1- "منتخب الساجدين هيرجع تانى" وأعد الشعب بعودة الهيبة
2- أنا "مديون" للجماهير المصرية بتحقيق طموحاتهم لكنى أحتاج دعم الجميع
3- محمد صلاح "مُبدع" ومنتخب مصرو عنصر مهم وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية
4- أمتلك خبرات كافية للتعامل مع جميع المواقف فى المنتخب
5- تدريب المنتخب جاء فى الوقت المناسب مع ذكرى وفاة والدتى
6- مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر فى العقد
7- لو لم أحقق النتائج التى اتفقنا عليها سأكون راضيا بأى قرار
8- ما يميز لاعب عن الاخر هو الأداء و الإخلاص للجماهير والمنتخب
9 - اكتشفت محمد صلاح عندما كنت في الزمالك عام 2010 ، قبل احتراف صلاح.
10- لايليق خروج المنتخب من أمم أفريقيا بهذا الشكل
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