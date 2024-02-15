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ملخص تصريحات حسام حسن فى مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر ..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى لتقديم الجهازالفنى للمنتخب الوطنى ، بقيادة حسام حسن ، عدة تصريحات هامة للعميد حسام حسن ردا على جميع اتساؤلات سواء على المستوى الفني و الطموح مع الفراعنة، وكذلك اللاعبين..

نرصد فى الإنفوجراف أبرز تصريحات حسام حسن ..

تصريحات حسام حسن

 

 

حسام حسن

1-  "منتخب الساجدين هيرجع تانى" وأعد الشعب بعودة الهيبة 

 2- أنا "مديون" للجماهير المصرية بتحقيق طموحاتهم لكنى أحتاج دعم الجميع

3- محمد صلاح "مُبدع" ومنتخب مصرو عنصر مهم وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية

 4-  أمتلك خبرات كافية للتعامل مع جميع المواقف فى المنتخب

5-   تدريب المنتخب جاء فى الوقت المناسب مع ذكرى وفاة والدتى

6- مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر فى العقد 

 7- لو لم أحقق النتائج التى اتفقنا عليها سأكون راضيا بأى قرار

8- ما يميز لاعب عن الاخر هو الأداء و الإخلاص للجماهير والمنتخب

9 - اكتشفت محمد صلاح عندما كنت  في الزمالك عام  2010 ، قبل احتراف صلاح.

 10- لايليق خروج المنتخب من أمم أفريقيا بهذا الشكل 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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