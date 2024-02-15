شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بلدية المحلة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام مودرن فيوتشر، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دورى nile.

وأهدر محمد أميسى فرصة هدف محقق عندما حول عرضية متقنة وصلت له في منطقة الستة ياردات لجسم جنش بدل وضعهافى الشباك الخالية بعد خطأ ثنائى فيوتشر على الفيل ومحمد ربيع في إبعاد الكرة.

ونجح بلدية المحلة في التقدم عن طريق إسلام مرزوق في الدقيقة 38، بعدما راوغ محمود جنش ومدافع فيوتشر ويسدد الكرة في الشباك معلنا التقدم لفريقه.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالى:

حراسة المرمى : محمود ماهر

خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق

خط الوسط : محمد أميسى - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا - ايمانويل

خط الهجوم : اينوك ينجامين

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد حسين - هشام حافظ - عبد الرحمن سمانة -محمد النهيرى - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - كريم اشرف - وحيد محسن

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: على الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

وسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حسانى امورانى، باسم علي

هجوم: عبد الكبير الوادى، كجالى درامى، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدى، طارق طه، محمد محمود، على زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، ارنولد ايبا