شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: كنت زاهدا فى تدريب منتخب مصر وجاءت فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، "كنت زاهدا عن تدريب منتخب مصر بسبب الشواهد التي حدثت قبل ذلك وكل الشواهد تقول أني كنت بعيد عن تدريب المنتخب ولكنها جاءت في الوقت المناسب "

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي لاقديمه مديرا فنيا للفراعنة:" كنت حزين علي أداء منتخب مصر في بطولة أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، رغم وجود لاعبين مميزين في جميع المراكز"

وأضاف حسام حسن ، أنه لا يليق مطلقا بخروج منتخب مصر من البطولة بهذا الشكل وحصوله علي 3 نقاط من 3 تعادلات في دور المجموعات بالبطولة، مشيرا الي انه كان لا يتوقع أنه يكون المدير الفني الجديد للمنتخب بعد البطولة .

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد معسكر المنتخب لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.



ابراهيم حسن خلال المؤتمر



ابراهيم حسن يتحدث في المؤتمر



التوأم-حسام-وابراهيم



التوأم-وجمال-علام



تقديم-المؤتمر



جانب من المؤتمر



جمال علام



حسام حسن



حسام حسن خلال-كلمته-بالمؤتمر



حسام-حسن-يتحدث-عن-المنتخب



حسام-وابراهيم-حسن-ورئيس-اتحاد-الكرة



رئيس-اتحاد-الكرة