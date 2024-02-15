بلدية المحلة تتخطى فيوتشر بـ الدوري المصري

تمكن فريق بلدية المحلة، من تحقيق فوزًا هامًا على نظيرة مودرن فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

وجاء هدف بلدية المحلة، عن طريق اللاعب إسلام مرزوق، فى الدقيقة 40.

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وبهذة النتيجة رفع فريق بلدية المحلة، رصيده إلى النقطة رقم 13، في المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”، بينما بقي فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بنفس عدد النقاط.

وجاء تشكيل بلدية المحلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود ماهر

خط الدفاع : محمد رجب – إسلام المزين – علاء مارسيلو – إسلام مرزوق

خط الوسط : محمد أميسي – يوسف حسن – كريم ممدوح- أحمد كهربا – ايمانويل

خط الهجوم : اينوك ينجامين