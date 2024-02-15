إبراهيم حسن يعدد مكاسب منتخب مصر من بطولة الإمارات الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، إصرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على المشاركة في البطولة الودية بالإمارات.

وتحتضن دولة الإمارات بطولة ودية في شهر مارس المقبل، بمشاركة المنتخبات التالية، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا".

وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر اليوم: "الاتحاد المصري لكرة القدم ترك حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة منافسات البطولة."

وأضاف: "الجهاز الفني يرى أن معسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل يمثل اللقاء الأول مع لاعبي المنتخب عقب تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية، كما يعد توقيته هام للغاية، نظرًا لكونه التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

واختتم: "الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج بطولة مارس في اعتباراته، كونها بطولة ودية، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، وفضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحالي في بطولة الإمارات".

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