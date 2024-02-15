شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يهزم مودرن فيوتشر بهدف "مرزوق" فى دورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بلدية المحلة على نظيرة مودرن فيوتشر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile”.

اهداف مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة

تمكن إسلام مرزوق لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل هدف لفريقه فى الدقيقة 40.

أحداث المباراة

شهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبو فريق بلدية المحلة حتى نجحوا من احراز هدف التقدم عن طريق إسلام مرزوق بينما حاول للاعبي فريق مودرن فيوتشر إدراك هدف التعادل أثناء الشوط الثانى والتى باتت جميعها بالفشل.

ترتيب فريق بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بجدول ترتيب دورى Nile

وبهذة النتيجة يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 13 نقطة بينما أحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بنفس عدد النقاط.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

‎حراسة المرمى: محمود جنش

‎دفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

‎وسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني، باسم علي

‎هجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يضم كل من:

حراسة المرمى : محمود ماهر

خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا - ايمانويل

خط الهجوم : اينوك ينجامين