شكرا لقرائتكم خبر عن "تفاهم واضح" بين جوميز وأحمد مجدى الأبرز.. تفاصيل مران الزمالك × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الزمالك الذى أقيم صباح اليوم الخميس على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى العديد من الكواليس المهمة،والتي يأتي على رأسها حال التفاهم الكبيرة بين البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ومدربه أحمد مجدى.

ورصدت الصور التي نشرها الموقع الرسمي لنادى الزمالك عبر "تويتر" حالة التفاهم بين جوميز وأحمد مجدى حيث ظهر الثنائى بجوار بعضهما خلال النقاش في العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول.



جوميز وجهازه المعاون

جوميز يحاضر لاعبى الزمالك في المران الجماعى

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرا وكيفية العمل على تصحيحها.



جوميز

وخضع ناصر منسي لاعب الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

عمر جابر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

كما انتظم عمر جابر لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد، التي تسبب في حصوله على راحة من مران أمس.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية في المران

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها ، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدورى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



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