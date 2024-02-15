شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من كولر لشرح واجبات اللاعبين أمام شباب بلوزداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، تدريباته استعداداً لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد 5 يوليه بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مران اليوم بمحاضرة مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء وواجبات كل لاعب في مباراة الغد، بجانب فقرة بدنية وأخرى لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون.
ويظهر الأهلي بالتيشرت الأسود أمام شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعُقد ظهر اليوم ،الخميس ، الاجتماع الفني للمباراة ، بحضور خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق ، وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.
ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.
يظهر الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.
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