شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من كولر لشرح واجبات اللاعبين أمام شباب بلوزداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، تدريباته استعداداً لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد 5 يوليه بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مران اليوم بمحاضرة مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء وواجبات كل لاعب في مباراة الغد، بجانب فقرة بدنية وأخرى لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويظهر الأهلي بالتيشرت الأسود أمام شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.