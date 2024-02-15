شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع أحمد بلحاج لمنحه مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك،والمسئول عن ملف القضايا الخارجية المرفوعة على النادى الأبيض في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جلسة خلال الساعات الماضية مع محامى أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالي.

وعلم ”الخليج 365” أن عمرو أدهم اتفق مع محامى أحمد بلحاج على منح اللاعب مستحقاته المتأخرة البالغة مليون و400 ألف جنيه،من أجل إسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي منعاً لتعرض النادى لأى عقوبات من "فيفا".

ويضع مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات القادمة الرتوش النهائية على الطريقة التي يتم بها سداد المستحقات المتأخرة لـ أحمد بلحاج سواء بالتقسيط أو الـ "كاش" خاصة أن الأخير لا يمانع حل الأمور بشكل ودي.

وكان إسلام الشحات، وكيل المغربي أحمد بلحاج كشف أنه قام بإرسال شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب.