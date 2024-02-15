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شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يفوز بجائزة "رجل" مباراة الأسماعيلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر نادر فرج لاعب الإسماعيلي عن بالغ سعادته بالمساهمة في تحقيق فريقه الانتصار على سيراميكا وقيادته لحصد الثلاث نقاط ، وتابع في تصريحات عقب اللقاء :"الحمد لله على هذا الانتصار الذي كنا في حاجة له من أجل استعادة الاتزان وحتى تكون افضل حافز قبل لقاء الزمالك المرتقب ".
وأضاف :"نشكر الجماهير على دعمها لنا ونعدهم بأننا سنقاتل لإسعادهم وعدم التفريط في أي نقطة من أجل تصحيح المسار ، وبسؤاله عن هدفه فقد أجاب اللاعب الشاب قائلا: "إيهاب جلال مدرب الفريق كان يطالبني بشكل دائم باللعب على المرمى وحسن استغلال الفرص وأحمد لله عز وجل على هذا التوفيق وحصد الثلاث النقاط ".
واختتم تصريحاته :"إيهاب جلال صعدني للفريق الأول واشكره على هذه الثقة وأعده اني سأبذل قصاري الجهد من أجل أن أكون على قدر هذه الثقة ".
نادر فرج
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