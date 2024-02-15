شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الجزائر يحضر مران الأهلى قبل مواجهة بلوزداد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، على حضور مران الأهلي الذي أقيم اليوم ،الخميس، على استاد ٥ جويلية بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، وبرفقته طارق قنديل، عضو المجلس، على استقبال السفير المصري فور وصوله للملعب، وتحدث الجميع عن مباراة الغد والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها. ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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