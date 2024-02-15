ريال مدريد ام البقاء في باريس؟.. مبابي يتخذ قراره

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن النجم كيليان مبابي، أبلغ ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، نيته الرحيل في نهاية الموسم.

وكان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، قد انضم إلى الفريق الباريسي في عام 2017، قادما من موناكو، ومدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.

ووفقا لمصدر مقرب من نادي باريس سان جيرمان نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، فإنه "لا يزال يتعيّن الاتفاق على شروط الرحيل بشكل كامل"، مضيفا أن النادي ومبابي سيعلن عن الأمر بشكل رسمي "عند الانتهاء من كل شيء في الأشهر المقبلة".

ورفض نادي باريس سان جيرمان التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يغادر مبابي، فريقه العاصمة الفرنسية، كلاعب حرّ، إلا أن الطرفين تفاوضا الصيف الماضي حول اتفاق يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مكافآته المذكورة في عقده وتصل قيمتها إلى "عشرات" ملايين الدولارات.

وبعد 7 مواسم في صفوف سان جيرمان، يسعى مبابي الذي بات الهدّاف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية، إلى خوض مغامرة جديدة، يُرجّح أن تكون في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وسجل مبابي 20 هدفا في الدوري هذا الموسم، حيث يسعى باريس سان جيرمان للحصول على لقبه الثالث تواليا.

ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه، منافسه نيس غدا الجمعة.