شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بطولة bal لكرة السلة بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الدوري الأفريقي لكرة السلة ان موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة 2024 BAL، والذي سينطلق يوم السبت 9 مارس بملعب SunBet Arena في بريتوريا، بجنوب إفريقيا سيشهد موسم BAL الرابع رقماً قياسياً من حيث عدد المباريات والتى تبلغ 48 مباراة تقام في بريتوريا، والقاهرة، وداكار، وكيجالي عاصمة رواندا على مدى أربعة أشهر، ليصبح هذا هو الموسم الأول الذي يشهد إقامة مباريات BAL في جنوب إفريقيا والمرة الأولى التي يعقد فيها الدوري مباريات في أربع دول مختلفة.

وتم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاثة مجموعات تضم كل منها أربعة فرق.

في المباراة الافتتاحية للموسم، سيواجه فريق نادي الفتح الرياضي لكرة السلة المشارك لأول مرة في BAL نظيره فريق بترو دي لواندا. في المباراة الثانية، سيواجه الفريق المضيف كيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي نظيره دينامو (بوروندي) المشارك لأول مرة في BAL.

وسيبدأ الأهلي المصري الدفاع عن لقبه ضد سيتي أويلرز الأوغندى المشارك مرتين في BAL.

ولأول مرة هذا الموسم، سيلعب الفريق المضيف في كل دولة في جميع أيام المباريات، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ستقام مرحلة المجموعات الافتتاحية لمؤتمر كالاهاري في الفترة من 9 مارس إلى الأحد 17 مارس في SunBet Arena. ستقام مرحلة مجموعات مؤتمر النيل من الجمعة 19 أبريل إلى السبت 27 أبريل في مجمع صالات حسن مصطفى بالقاهرة.

بينما تعقد مرحلة المجموعات في مؤتمر الصحراء من السبت 4 مايو إلى الأحد 12 مايو في داكار أرينا بداكار.

سيسافر أفضل فريقين من كل مجموعة وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من جميع المجموعات الثلاثة إلى BK Arena في كيجالي لخوض أربع مباريات مصنفة تليها مباريات دور الثمانية، ثم المباريات الإقصائية من جولة واحدة، تليها النهائيات وذلك في الفترة من الجمعة 24 مايو إلى السبت 1 يونيو.